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BBC Türkçe

Kanada, ABD'den geçen sığınmacılar için kamp kuruyor

Kanada ordusunun, ABD'den geçerek sığınma talebinde bulunan göçmenler için kamp inşa ettiği açıklandı. 'Göçmen sayısının artması üzerine' kurulması kararı alınan kamp 500 kişi kapasiteli olacak.

29 Nisan 2018 20:30

Kanada ordusu, ABD'den Kanada'ya geçerek sığınma talebinde bulunan göçmenler için kamp inşa ediyor.

500 kişi kapasiteli kamp Quebec eyaletindeki Saint-Bernard-de-Lacolle yakınlarına kuruluyor.

Yılın ilk 6 ayında 3 bin 300'den fazla kişinin ABD'den Kanada'ya geçtiği açıklandı.

Ay başında Montreal'deki Olimpiyat Stadyumu'nda göçmenleri karşılama merkezi ve geçici barınak oluşturulmuştu.

Kanada ordusundan yapılan açıklamada, göçmenlerin sığınma başvuruları tamamlanana kadar yeni kurulacak olan çadır kampta bekletileceği belirtildi.

Kamptaki çadırlarda ısıtma, yer döşemesi ve elektrik bulunacağı da açıklandı.

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı'nın sözcüsü Patrick Lefort Kanada televizyonuna yaptığı açıklamada, Saint-Bernard-de-Lacolle yakınındaki geçiş noktası olan Roxham Road'da yığılma yaşandığını söyledi.

700 sığınma talebinin gözden geçirilmesinin 2-3 gün alabileceği, bu esnada göçmenleri barındıracak bir yer bulunmadığı belirtiliyor.

320 yatak kapasiteli ve şu an kullanılmayan Royal Victoria Hastanesi'nin de göçmenler için geçici barınağa dönüştürülmesi gündemde.

Okul yaşındaki göçmen çocuklar ise Eylül ayından itibaren Montreal'deki Fransızca eğitim veren okullara kaydedilecek.

Sığınmacıların karşılanması ve entegrasyonu üzerine çalışan Praida adlı kurumdan Francine Dupuis, BBC'ye yaptığı açıklamada Temmuz ayında ABD'den Kanada'ya yüzde 90'ı Haitili olmak üzere bin 200 kişinin daha geçtiğini söyledi.

ABD, 2010 yılındaki büyük depremin ardından Haiti vatandaşlarına geçici koruma programı başlatmıştı ancak ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında bu programın sonlandırılacağını açıkladı.

Koruma programının Ocak 2018'de sona ermesi bekleniyor.

Trump'ın açıklamasının ardından, Kanada'nın Fransızca konuşulan Quebec bölgesine geçerek sığınma talebinde bulunan mültecilerin sayısı arttı.

Kanada'nın Haitililere özel bir koruma programı bulunmuyor. Her sığınmacının dosyası ayrı değerlendiriliyor.

Haiti hükümeti durumu görüşmek üzere iki yetkilisini Quebec'e gönderdi.

Haiti'de 2010 yılında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde en az 100 bin kişi hayatını kaybetmiş ve ülkedeki binaların tamamına yakını yıkılmış ya da hasar görmüştü.

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