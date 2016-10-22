Kanada: AB, Ceta ticaret anlaşmasını imzalayabilecek kapasitede değil

Kanada ve Avrupa Birliği arasında gelecek hafta imzalanması planlanan ticaret anlaşması Ceta, Belçika'da bir bölgenin anlaşmayı istememesi nedeniyle iptalin eşiğine geldi.

Kanada Ticaret Bakanı Chrystia Freeland, Brüksel'den ayrılırken AB'nin ticaret anlaşması Ceta'yı imzalayabilecek kapasiteye sahip olmadığını söyledi.

Freeland, "Kanada'yla benzer Avrupai görüşlere sahip olmasına rağmen bana öyle geliyor ki AB şu anda Kanada'yla uzlaşmaya varabilecek kapasitede değil" dedi.

2009'da başlayan görüşmelerde anlaşmaya engel olan tek ülke, Valon bölgesinin ısrarla anlaşmayı reddetmesi nedeniyle Belçika'ydı.

Freeland ayrıca Kanada'nın hayal kırıklığına uğradığını ancak anlaşmanın imkansız gözüktüğünü ekledi.

AB ve Kanada'nın önümüzdeki günlerde aralarındaki anlaşmazlığı çözmeye çalışıp çalışmayacağı bilinmiyor.

Ceta anlaşmasıyla AB ve Kanada arasındaki ihracat ithalat vergilerinin yüzde 98 oranında azaltılarak, çift taraflı ticareti artırılması planlanıyordu. Ancak 3,6 milyon nüfusa sahip olan Valon bölgesi anlaşmanın çiftçileri kötü etkileyeceğini düşünüyor.

Sosyalist değerlerin Valon bölgesinin geleneği olması, bölge sakinlerine anlaşmanın küresel şirketleri bölgede daha fazla güçlendireceğini düşündürüyor.

7 yıldır Valon bölgesi tarafından geciktirilen anlaşma Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk tarafından da eleştirildi.

Halihazırda Ceta, 508 milyon Avrupalı ve 36,3 milyon Kanadalı tarafından kabul edilirken Valon bölgesi sakinlerinin anlaşmaya karşı çıkmaları nedeniyle imzalanamıyor.