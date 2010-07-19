-KANADA 65 SAVAŞ UÇAĞI SATIN ALIYOR OTTAWA (A.A) – 19.07.2010 - Kanada'nın 65 yeni nesil F-35 Lightning II Joint Strike Fighter tipi savaş uçağı alacağı açıklandı. Kanada Savunma Bakanı Peter MacKay, ülkesinin 65 adet F-35 Lightning II Joint Strike Fighter tipi savaş uçağı için Lockheed Martin firmasına sipariş verdiğini, siparişin toplam tutarının ise 9 milyar Kanada Doları (13.2 milyar TL) olduğunu söyledi. Kanada askeri tarihinin en büyük alımını gerçekleştireceklerini belirten Bakan MacKay, ''Anlaşmanın genel toplamı, uçakların bakım-onarım ve yedek parçaları ile birlikte 18 milyar doları (26.4 milyar TL) bulacak. Bu rakama, hava kuvvetlerinin halen kullanmakta olduğu CF-18'lerin 2.6 milyar dolar tutarındaki modernizasyonları da dahil olacak. Bütün siparişler de 2016 yılına kadar teslim edilecek'' diye konuştu. -MUHALEFET TEPKİ GÖSTERDİ Hükümetin kararına anamuhalefet Liberal Parti Lideri Michael Ignatieff, tepki gösterdi. Michael Ignatieff, bu kadar yüksek meblağlı bir alımı, fiyat kırımı esasına dayalı bir ihale değil de doğrudan yapmanın şüpheleri de beraberinde getirdiğini söyledi. Federal Meclisin Savunma Komitesini toplantıya çağıran Ignatieff, ''gizli kapaklı, hesabı bilinmeyen ve esrarlı bir kararla, ordunun tarihindeki en büyük alımı, önce Meclise sonra halka izah etmek zorundalar'' dedi. Bu arada, savaş uçağı alınacak Lockheed Martin firmasından şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.