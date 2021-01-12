Kanada, 20 milyon Pfizer-BioNTech Koronavirüs aşısı için anlaşmaya vardı

Kanada, geçen senenin sonlarına doğru almaya başladığı Pfizer-BioNTech ve Moderna Covid-19 aşılarının ardından Pfizer-BioNTech yapımı 20 milyon Covid-19 aşısı için anlaşmaya vardığını duyurmu.

Kanada, yeni aşı alımı için harekete geçti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, Pfizer-BioNTech ile 20 milyon dozluk Covid-19 aşısı için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Trudeau'nun açıklaması, Satın Alma Bakanı Anita Anand'ın federal hükümetin Moderna'nın Covid-19 aşısından alabileceği ancak bu yılın sonuna kadar yetişemeyeceği anlaşılan 16 milyonluk dozdan vazgeçtiğini açıklamasının ardından geldi.

Trudeau, Pfizer-BioNTech'in 20 milyon ek dozunun Nisan veya Mayıs aylarında ulaşmasının beklendiğini ifade ederek, “Hızlanmak, ilerlemek ve Kanadalılar için olabildiğince çabuk daha fazla doz almak için çeşitli aşı şirketleriyle çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda, kentlere Şubat ayı sonuna kadar her hafta alacakları aşı dozları konusunda çok net talimatlar ve bilgiler verdik, bu da dağıtım süreçlerini planlayıp yönetmelerine olanak tanıyor" dedi.

Kanada’da 377 bin 560 kişi aşılandı

Kanada’da, günlük vaka sayılarında yılbaşından bu yana artış yaşanırken, ülke genelinde şu ana kadar 377 bin 560 kişi Covid-19’a karşı aşılandı. 80 milyon doz Covid-19 aşısı planlandığı gibi Kanada’ya ulaşması halinde tüm ülke için yeterli aşı dozuna sahip olunacak.

Kanada Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışan Health Canada, güvenlik ve etkinlik incelemeleri yaptığı 2 aşı adayı olan Oxford-AstraZeneca ve Johnson & Johnson’un aşılarına onay vermesi halinde 20 milyon doz Oxford-AstraZeneca ve 38 milyon doz Johnson & Johnson aşısını güvence altına almayı planlıyor.

Federal hükümet, Nisan ayında genel nüfusu aşılamaya başlamayı planlarken, Haziran ayına kadar nüfusun yüzde 40 ila 50'sine denk gelen 15 ila 19 milyon Kanadalının aşılanması bekleniyor.

Kanada’da toplam vaka sayısı 673 bin 19’a, toplam can kaybı ise 17 bin 172’ye ulaştı. Ülkede 80 bin 602 aktif vaka bulunurken, 573 bin 909 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. (İHA)