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BBC Türkçe

Kanada: 18 yaş doğum günü için aldığı bilete büyük ikramiye çıktı

Kanada'da bir genç kızın, 18 yaş doğum gününü kutlamak için kendisine aldığı piyango biletine, büyük ikramiye vurdu. Charlie Lagarde isimli genç kıza, 1 milyon Kanada doları değerindeki ödülle ilgili bir ödeme seçeneği de sunuldu.

29 Nisan 2018 20:30

Kanada'da bir genç kızın, 18 yaş doğum gününü kutlamak için kendisine aldığı piyango biletine, büyük ikramiye vurdu.

Quebec eyaletinde yaşayan Charlie Lagarde isimli kız, bileti bir şişe şampanya ile birlikte 14 Mart günü aldı.

Bir milyon Kanada doları (yaklaşık 3 milyon TL) kazanan Lagarde'a paranın teslimi konusunda seçenek de sunuldu.

Buna göre, genç kıza, parayı tek seferde ya da hayatı boyunca her hafta bin dolarlık ödemeler şeklinde alma hakkı tanındı.

Bir finansçıya danışması sonrası genç kız haftalık 1000'er dolarlık ödemeyi tercih etti. Çünkü bu sayede ikramiyenin vergisinden de kurtuldu.

Kanada medyasına açıklama yapan piyango kurumu sözcüsü Patrice Lavoie, "Vergilendirilmeyecek bu ödemelerle, yıllık 100 bin dolar gibi rakam elde edecek ki bu bir genç kız için hayata oldukça iyi bir başlangıç demek" şeklinde konuştu.

Hayatında aldığı ilk bilete ikramiye çıkan Charlie Lagarde isimli genç kız, parasını, eğitim ve seyahat etmek için kullanacağını da söyledi.

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