Kanada 13 milyar dolarlık Suudi anlaşmasından çıkmak istiyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Aralık (DHA) – Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Suudi Arabsitan ile Kanada arasındaki 13 milyar dolarlık anlaşmadan çıkmak istediklerini duyurdu.

Trudeau Pazar günü yaptığı bir açıklamada, General Dynamics’ şirketinin Kanada bölümünün üstlendiği, 13 milyar dolarlık zırhlı araç anlaşmasından çıkmanın yollarının arandığını söyledi ve ekledi: “Bu araçları Suudi Arabistan\'a ihraç etmemenin bir yolu olup olmadığını görmek için ihracat izinleri ile uğraşıyoruz.”

İki ülke arasındaki anlaşma Mart ayında imzalanmış ve Trudeau anlaşmanın Kanada’nın ‘ulusal yükümlülükleri ve yasalarına uyumlu olduğu’ açıklamıştı.

Daha sonra Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda ABD vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi sonrasında Ekim ayında yeni bir açıklama yapan Trudeau, anlaşmanın bozulması halinde ödenmesi gereken tazminatı işaret ederek, doğru şeyi yapmak için Kanada’yı 750 milyon dolar ödemeye mahkum etmek istemediğini söylemişti. Trudeau, hükümetin belirli silahların kötüye kullanılması durumunda ihracatı durdurabileceğini de eklemişti.

