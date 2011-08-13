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Yaşam

''Kan vermek orucu bozmaz'' TRABZON (A.A)

13 Ağustos 2011 16:39

-''Kan vermek orucu bozmaz'' TRABZON (A.A) - 13.08.2011 - Ramazanda ''orucu bozar'' düşüncesiyle kan bağışının azaldığı, zaman zaman kan bankalarında bazı kan gruplarının temininde güçlük yaşanabildiği bildirildi. Trabzon Müftüsü Veysel Çakı, yaptığı açıklamada, ramazanın yardımlaşma ve Kuran ayı olduğunu belirterek, ''Yardımlaşmanın en önemli bölümlerinden biri de kan bağışıdır'' dedi. Bazı kesimlerin ''kan bağışının orucu bozduğu'' yönünde yanlış bilgi sahibi olduğunu, bu nedenle kan bankalarındaki stokların azaldığını ve bazı kan gruplarının temininde güçlük yaşanabildiğini ifade eden Çakı, ''Kan vermek orucu bozmaz, acil durumlarda iftar beklenmeden kan verilebilir. Acil durum olmasa bile kan vermek isteyen vatandaşlarımız oruçluyken ilgili merkezlere kan bağışında bulunabilirler. Bunun dinen bir sakıncası bulunmamaktadır'' diye konuştu. Orucun, vücuda kan veya dışarıdan besleyici, güçlendirici herhangi bir madde verildiğinde bozulabileceğini dile getiren Çakı, ''Kan, makine yardımıyla trombosit ya da çeşitli hücreleri alınıp tekrar alınan kişiye geri veriliyorsa o zaman oruç bozulur'' dedi. -''Merhamet etmeyene merhamet olunmaz''- Kan bağışının ibadet olduğunu vurgulayan Çakı, şöyle devam etti: ''Kanın üretilmesinin, insandan alınmasından başka alternatifi yok. İnsan başına bir sıkıntı geldiğinde ancak kanın ne kadar önemli olduğunu anlıyor. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Ramazan ayında bir hastaya merhamet etmeyeceğiz de kime merhamet edeceğiz. Hastalara yapabileceğimiz en büyük iyiliklerden birisi de kan bağışıdır.' Çakı, kan bağışının yardımlaşmanın da en güzel örneği olduğunu anlatarak, 'Kan bağışı vücudun sadakası sayılır. Ramazanda yapılan iyiliklere 10'a 700 arası sevap verildiğine göre kan bağışından alınacak sevabın Allah katındaki değeri de büyük olacaktır'' diye konuştu.

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