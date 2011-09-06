T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kan verirken yumruk yapmayın!

Kan alınırken yumruk yaparak damarın belirginleşmesini ve kolay bulunmasını sağlamak...

06 Eylül 2011 03:00

T24 - Kan alınırken yumruk yaparak damarın belirginleşmesini ve kolay bulunmasını sağlamak yaygın bir uygulama. Ancak uzmanlara göre bu hareket, tahlil sonuçlarını etkileyebilir.



İngiltere'de yapılan bir araştırma, kan alınırken yumruk sıkmanın, kandaki potasyum düzeyini yanıltıcı şekilde yükselttiğini gösterdi.

Alman Aerztezeitung sitesinin haberine göre, yoğun bakım servisinde yapılan araştırmada, kanın, yumruk sıkılmadan alınması halinde, potasyum düzeyinin yüzde 3 oranında düştüğü tespit edildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24