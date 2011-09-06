Kan verirken yumruk yapmayın!

T24 - Kan alınırken yumruk yaparak damarın belirginleşmesini ve kolay bulunmasını sağlamak yaygın bir uygulama. Ancak uzmanlara göre bu hareket, tahlil sonuçlarını etkileyebilir.
İngiltere'de yapılan bir araştırma, kan alınırken yumruk sıkmanın, kandaki potasyum düzeyini yanıltıcı şekilde yükselttiğini gösterdi.
Alman Aerztezeitung sitesinin haberine göre, yoğun bakım servisinde yapılan araştırmada, kanın, yumruk sıkılmadan alınması halinde, potasyum düzeyinin yüzde 3 oranında düştüğü tespit edildi.