Kan verirken yumruk yapmayın!

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İngiltere'de yapılan bir araştırma, kan alınırken yumruk sıkmanın, kandaki potasyum düzeyini yanıltıcı şekilde yükselttiğini gösterdi.Alman Aerztezeitung sitesinin haberine göre, yoğun bakım servisinde yapılan araştırmada, kanın, yumruk sıkılmadan alınması halinde, potasyum düzeyinin yüzde 3 oranında düştüğü tespit edildi.