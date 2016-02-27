T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Kan şekeri ölçüm aleti alırken bu özelliklere dikkat edin!

SGK'nın ölçüm aletleriyle ilgili geri ödemeyi yüzde 40 civarına düşürmesi piyasada kaliteyi azalttı

27 Şubat 2016 19:39

Türkiye'de kan şekeri ölçüm aletlerinin geri ödeme kapsamı içinde yer alması ardından hata yapma payı yüksek olduğu iddia edilen Uzakdoğu ürünleri de piyasaya girdi. Bu sebeple hastaların kan şekeri ölçüm aletleri ve çubukları alırken dikkat etmesi gereken noktalar önem kazandı. 

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, tasarruf gerekçesiyle kan şekeri ölçüm test çubukları için geri ödemeyi yüzde 40 civarına düşürmesinin piyasadaki kaliteyi azalttığı belirtildi.

Prof. Dr. Temel Yılmaz, Habertürk'teki köşesinde kan şekeri ölçüm aletleri alırken dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı. Eczaneden ücretsiz verilen kan şekeri ölçüm aletini alırken dikkat edilemesi gerek özellikler şöyle:

- Kan şekeri ölçüm cihazları uluslararası standartları karşılıyor olmalı.
- Ölçüm cihazı firmasının bu alanda en az 5 yıllık deneyimi olmalı.
- Cihazınızla ilgili sorunlara firmanın web sayfasından ulaşabilmelisiniz.
- Cihazla ilgili sorularınızı cevaplayabilecek, sorunlarınızı çözebilecek ve cihaz eğitimi verebilecek bir müşteri destek hattı olmalı.
- Kan şekeri ölçüm cihazı firmalarının, ölçüm sistemiyle ilgili şikâyetlerinizi kayıt altına alan, gerektiğinde ilgili yasal kurumlara bildirim yapan geri bildirim uygulaması olmalı.
- Yurtdışında beklenmeyen bir sorunla karşılaştığınızda ürünle ilgili yardım alabilme imkânınız olmalı.
- Kullanacağınız ölçüm aleti, bu özelliklerden en az üçünü taşımalı.

Habertürk'teki yazının tamamını okumak için tıklayınız.

ETİKETLER

kan şekeri ölçüm aletisağlıkhaberuzakdoğupiyasa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24