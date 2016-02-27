Kan şekeri ölçüm aleti alırken bu özelliklere dikkat edin!

Türkiye'de kan şekeri ölçüm aletlerinin geri ödeme kapsamı içinde yer alması ardından hata yapma payı yüksek olduğu iddia edilen Uzakdoğu ürünleri de piyasaya girdi. Bu sebeple hastaların kan şekeri ölçüm aletleri ve çubukları alırken dikkat etmesi gereken noktalar önem kazandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, tasarruf gerekçesiyle kan şekeri ölçüm test çubukları için geri ödemeyi yüzde 40 civarına düşürmesinin piyasadaki kaliteyi azalttığı belirtildi.

Prof. Dr. Temel Yılmaz, Habertürk'teki köşesinde kan şekeri ölçüm aletleri alırken dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı. Eczaneden ücretsiz verilen kan şekeri ölçüm aletini alırken dikkat edilemesi gerek özellikler şöyle:

- Kan şekeri ölçüm cihazları uluslararası standartları karşılıyor olmalı.

- Ölçüm cihazı firmasının bu alanda en az 5 yıllık deneyimi olmalı.

- Cihazınızla ilgili sorunlara firmanın web sayfasından ulaşabilmelisiniz.

- Cihazla ilgili sorularınızı cevaplayabilecek, sorunlarınızı çözebilecek ve cihaz eğitimi verebilecek bir müşteri destek hattı olmalı.

- Kan şekeri ölçüm cihazı firmalarının, ölçüm sistemiyle ilgili şikâyetlerinizi kayıt altına alan, gerektiğinde ilgili yasal kurumlara bildirim yapan geri bildirim uygulaması olmalı.

- Yurtdışında beklenmeyen bir sorunla karşılaştığınızda ürünle ilgili yardım alabilme imkânınız olmalı.

- Kullanacağınız ölçüm aleti, bu özelliklerden en az üçünü taşımalı.

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