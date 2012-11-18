Kan şekeri ölçme rekoru kırıldı

Türkiye Diyabet Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 'En Şeker Rekor Denemesi'nde, 3 saat 25 dakikada, 5 bin 218 kişinin ücretsiz kan şekeri ölçümü yapılarak, dünya rekoru kırıldı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül himayesinde, Türkiye Diyabet Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle organize edilen 'En Şeker Rekor Denemesi', Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.

Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Temel Yılmaz, bu etkinliğin, diyabet konusunda farkındalık yaratmayı, diyabetli olduğu halde bunun farkında olmayanları bilinçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Rekor Hindistan ve Filipinler'deydi

Yılmaz, ''8 saatte en fazla kaç hastanın kan şekeri ölçülür rekorunun'' daha önce iki ülkeye ait olduğunu ifade ederek, ''Daha önce 8 saatte Hindistan'da 3 bin 573, Filipinler'de ise 5 bin 217 kişinin kan şekeri ölçülmüştü. Türkiye, Hindistan'ın rekorunu 1 saat 10 dakika, Filipinler'in rekorunu da 3 saat 25 dakikayla kırdı'' diye konuştu.

8 saate kadar 10 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini bildiren Yılmaz, ''Türkiye'de 10 milyonun üzerinde diyabet hastası var. Bu kişilerden 6-7 milyonu diyabet hastası olduğunu bilmiyor. Rekordan önce esas amacımız toplumsal farkındalığı oluşturmaktır. Diyabetin, küçük bir kan şekeri ölçümüyle tesbit edilebileceğini anlatmak istiyoruz'' dedi.

Guinness Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, rekorun geçen Temmuz ayında 5 bin 217 kişiyle Filipinler'de kırıldığını anlatarak, ''Bugünkü rekor 8 saat içerisinde yapılan en çok kan şeker ölçümüdür'' ifadelerini kullandı.

İki uzman denetliyor

Guinness Türkiye Temsilciliği olarak kurallar doğrultusunda etkinliğin yapılıp yapılmadığını kontrol ettiklerini ifade eden Gemici, ''Kan ölçümünü yapan kişiler diplomalı hemşire olmalı. Rekor iki uzman tarafından denetleniyor'' dedi.

Kan şeker ölçümü yapılan Mehmet Yıldırım, ''Bir arkadaştan duyduk. Biz de kan şekerini ölçtürmeye geldik. Kan şekerim 101 olarak çıktı'' diye konuştu.

Ailece kan şekeri ölçtüklerini belirten Sultan Kalıntaş ise ''Kan şekerim iyiymiş. Şeker hastasıyım. Sabah evde de ölçmüştüm. Burada da tekrar ölçtürdüm. Bu tür etkinliklerin yapılması çok güzel'' dedi.

Eşi ve iki çocuğuyla geldiğini söyleyen 35 yaşındaki Esen Kavcı da ailesinde şeker hastalığının yaygın olduğunu anlatarak, ''Şeker hastalığının beslenmeden kaynaklanan kronik bir hastalık olduğu kanaatindeyim. Beslenmeye dikkat etmeye çalışıyorum. Şekerli gıdaları katkı maddesi bulunan gıdaları çocuklarıma ve eşime yedirmemeye çalışıyorum'' ifadelerini kullandı.

Kan şekeri ölçümü yaptıran ilk 3 bin kişiye, sanatçı Kubat'ın konser bileti ücretsiz verildi.