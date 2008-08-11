Kan şekeri, iğnesiz ölçülecek

Kansız kan şekeri ölçümü için 14 farklı yöntem olduğu, TÜBİTAK projesi dâhilinde kan örneği almadan kan şekerini ölçecek cihaz üzerinde çalışıldığı belirtildi.



'Kan şekeri ölçümünde yeni teknolojiler’ konusunda bilgi veren EÜ Eczacılık Fakültesi Analatik Kimya ana bilim dalı Öğretim üyesi Doç.Dr. Emrah Kılınç, kansız kan şekeri ölçümü için 14 farklı yöntem olduğunu, TÜBİTAK projesi dahilinde kan örneği almadan kan şekerini ölçecek cihaz üzerinde çalıştıklarını ve Nisan ayı sonunda projenin sonlanacağını söyledi.



'Kan şekeri ölçümünde yeni teknolojiler’ konulu panelde konuşan EÜ Eczacılık Fakültesi Analatik Kimya ana bilim dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Emrah Kılınç, günümüzde şeker ölçümü için acı hissetmenin şart olduğunu belirtti. Piyasadaki test çubuklu ölçerlerin hata oranının laboratuvara göre daha yüksek olduğunu vurgulayan Doç.Dr. Kılınç, kansız kan şekeri ölçümünün 14 farklı yöntemle yapılabildiğine dikkat çekti. Doç.Dr. Kılınç, en umut verici yönetimin 'Ters iyontoforez’ olduğunu belirterek, “Bu yöntem elektronik ölçüm yapıyor. Patenti ABD'li bir firmada. Cihazların Türkiye'de satışı yok” dedi.



Kan şekeri ölçümünde kansız ticarî glukoz metrelerin her geçen gün piyasaya sürüldüğünü belirten Doç.Dr. Kılınç, 'Glucowath’ isimli cihazın yüzde 95 başarılı ölçüm yaptığını kaydetti. Doç.Dr. Kılınç, “Bu cihaz cilt üzerine yerleştiriliyor. 10 dakika arayla ölçüm yapabiliyor. Fakat çok hassas bir karar alacak olanların diğer yöntemleri denemesinde fayda var. ABD'de 700 dolara satılıyor” diye konuştu. Yerli bir tasarım üzerinde çalıştıklarını dile getiren Kılınç, TÜBİTAK projesi kapsamında çalışmaların devam ettiğini, projenin 2008'in Nisan ayının sonunda tamamlanacağını söyledi.



