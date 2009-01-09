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Sağlık

Kan şekeri hafızayı etkiliyor

Kan şekerindeki artışların, hafızayı olumsuz bir şekilde etkileyebileceği ortaya çıktı.

09 Ocak 2009 02:00

Amerika'daki Columbia Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, kan şekeri yani glikoz seviyesinde artışların, beynin hafızayı oluşturan hipokampüs bölgesine etki ederek, hafızayı olumsuz bir şekilde etkileyebildiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, kan şekeri, yani glikoz seviyesinde orta seviyede bir yükselme olması halinde bile etkilerin ortaya çıktığını belirtti. The New York Times'da yer alan bilgilere göre, 240 yaşlı üzerinde yapılan inceleme sonucunda, artan glikoz seviyesinin, hafıza ile ilgili bölgedeki beyinsel kan hacmi veya akışını azalttığını ortaya çıkardı. Bu bulgunun yaşa bağlı idrak ve zihinsel gerilemesinin sebebine de açıklık getirdiği söyleniyor, çünkü yaş ilerledikçe glikoz düzenlemesi kötüye gidiyor.

Araştırmanın dışında yer alan başka uzmanlar da sonuçların sadece yaşlılar için önemli olmadığını ve aşırı kilolu veya diyabet hastası genç ve çocukların da risk altında olduğunu gösterdiğini söyledi. Bu görüş daha önce yapılan başka araştırma sonuçlarını da destekler nitelikte.

Uzmanlar fiziksel aktivitenin glikoz düzenlemesine yardımcı ve diyabete engel olması sebebiyle egzersiz tavsiyesinde bulunuyor.

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