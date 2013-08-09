Kan şekeri bunamayı artırıyor

ABD'de Washington Üniversitesi'nin "Group Health" adlı sağlık kuruluşunun yaptığı Adult Changes in Thought (Erişkin Düşüncede Değişir) başlıklı raporu baz alarak yaptığı ortak araştırma, diyabetli olmayan kişilerde de bunama riskinin kandaki şeker oranlarının yükseklik derecesine bağlı olarak arttığını gösterdi.

"New England Journal" dergisinde yayımlanan bilimsel çalışma, "Group Health"e başvuran yaşları 65 ve üzeri 2 bin hasta üzerinde 5 yıllı kapsıyor.

Araştırma, kan şekeri desilitre başına 115 miligram (115 mg/dl) olan hastaların, normal olarak kabul edilen 100mg/dl kan şekerine sahip kişilere oranla yüzde 18 daha fazla bunama riski taşıdığını ortaya çıkardı.

Bunama riskindeki artışın, kan şekeri oranındaki normalin üstündeki en düşük derecedeki yükselişten bile etkilendiğini saptayan araştırmacılar, ortalama 190 mg/dl kan şekeri bulunan diyabet hastalarındaysa bunama riskinin yüzde 40 olduğuna işaret etti.

Group Health Araştırma Enstitüsü uzmanları arasında yeralan Washington Üniversitesi'nden Doçent Dr. Paul K. Crane, kan şekerinin normalin üstünde olduğu durumlarda bunama riskin arttığının belirlendiğini buna karşılık bu riski ortadan kaldıran düşük glükoz eşiğinin bulunmadığını ifade etti.