Kan kanseri tedavisinde 'seri katil' umudu

T24 - Pennsylvania Üniversitesi’nden araştırmacılar lösemi yani kan kanserini başarılı şekilde tedavi ettiklerini açıkladı. Uzmanlara göre lösemi hastalarına genleri değiştirilmiş bağışıklık sistemi hücreleri enjekte edilmesiyle uygulanan bu tedavi yöntemi, tıpta büyük bir devrim.





Pennsylvania Üniversitesi Abramson Kanser Merkezi’nden uzmanlar son 20 yıldır kronik limfosit lösemi hastalarından alınan kan hücrelerini kanseri yok etmekte kullanmak için uğraşıyor. Tedavi kapsamında hastaların kanından alınan T hücreleri genetik olarak değiştirilip hastalara enjekte ediliyor. Genetik yapısı değiştirilen hücrelerin kanser hücrelerini izleyip yok etmede o kadar etkili olduğu görüldü ki uzmanlar bu hücrelere ‘seri katil’ adını taktı.



Voice of America'nın haberine göre, araştırmanın başyazarı Doktor Carl June, çok başarılı sonuç aldıklarını söylüyor: “Deneme aşaması en yüksek beklentilerimizin çok ötesinde başarı sağladı. Deneye katılan her üç hastada da tümöre karşı çok ciddi tepki görüldü. Üç hastada da çok sayıda lösemili hücre temizlendi.”



Klinik deneylerde her üç hasta da ileri derecede kan kanseriydi. Geleneksel tedavi yöntemi seçenekleri son derece azdı. Genetik uzmanları, bu klinik deneylerde ilk kez hastalara enjekte edilen T hücrelerinin altı ay sonra bile kanserli hücreleri avlayabildiğini söylüyor.

Kemoterapiye benzemiyor



Bruce Levine araştırmaya katılan uzmanlardan: “Bu tedavi yöntemi, sürekli tekrar gerektiren antikor tedavisi ya da kemoterapiye benzemiyor. Geliştirilen yöntem, bir ilaç. Genetiği değiştirilmiş hücreler, tümörleri parçalayıp öldürüyor.”



Amerikan Kanser Derneği’ne göre araştırma heyecan verici, ancak T hücresi terapisiyle ilgili işe daha fazla araştırma gerekiyor.

Zararlı da olabilir



Amerikan Kanser Derneği'nden Dr. Len Lichetenfeld, “Genetiği değiştirilmiş hücrelerin bir süre işe yarayabileceğini biliyoruz. Ancak zararlı da olabilirler. Bu nedenle yöntemin kronik limfosit lösemi hastalarında kullanılabileceğini söylemek için daha çok araştırma gerekiyor” diyor.



Klinik deneye katılan üç hastadan ikisi kanserden tamamen temizlenmiş durumda, birinin durumuysa giderek düzeliyor. Ancak terapinin yüksek ateş, kalp atışlarında düzensizlik ve nefessiz kalma gibi yan etkileri olabilir. Uzmanlar ayrıca kanser belirtileri görülmeyen zaman aralığı yani remisyon döneminin ne kadar süreceğini de inceliyor.



