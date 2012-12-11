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Sağlık

Hangi kan grubunda kalp krizi riski daha yüksek?

Diabetes Ratgeber adlı dergide yayınlanan araştırma sonucuna göre AB kan grubuna sahip olanların kalp krizi geçirme riskinin 0 kan grubuna göre çok daha yüksek

11 Aralık 2012 10:13

ABD'de yapılan bir araştırmayla, AB kan grubuna sahip olanların kalp krizi geçirme riskinin 0 kan grubuna göre çok daha yüksek olduğu belirlendi. A ve B kan gruplarına sahip insanlarda da riskin yüksek olduğu ancak çok şiddetli olmadığı belirtildi.

Araştırma sonuçları "Diabetes Ratgeber" adlı dergisinde yayılandı. Dergide diyabet hastalarının sağlıklı insanlara kıyasla kalp krizi geçirme risklerinin daha fazla olduğu belirtiliyor. Örneğin Almanya'da yüksek kan şekeri ya da damar sertliği gibi nedenlerden dolayı yılda yaklaşık 250 bin kişi kalp krizi geçiriyor.

Tıptaki ilerlemeler sayesinde kalp krizi geçirenlerin hayatta kalma oranları geçen yıllarda artış kaydetti. Yine de yılda yaklaşık 60 bin kişi kalp krizi, 85 bin kişi de dolaşım bozukluğu sonucu hayatını kaybediyor.

Kalp krizi ya da kalp kaslarında bozukluk sonucu hastaneye getirilen insanların yüzde 60'ından fazlasında diyabet olduğu ya da en azından kan şekeri değerlerinde bozukluk olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla diyabet kalp rahatsızlıklarında temel neden olarak kabul ediliyor. (Deutsche Welle Türkçe)

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