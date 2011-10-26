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Sağlık

Kan grubu AB olanlar daha şanslı!

Amerikalı bilimcilerin, Chicago'daki Anestezioloji Kongresi’nde sonuçlarını açıkladıkları araştırmaya göre, kan grubu AB olanlar koroner arter bypas ameliyatından sonra daha uzun ya

26 Ekim 2011 03:00

 
T24 - Amerikalı bilimcilerin, Chicago'daki Anestezioloji Kongresi’nde sonuçlarını açıkladıkları araştırmaya göre, kan grubu AB olanlar koroner arter bypas ameliyatından sonra daha uzun yaşıyor.


ntvmsnbc'nin haberine göre,  Durham'daki Duke Üniversitesinde görevli Amerikalı bilim insanları, 1992 ile 2009 arasında bypas geçiren 15 bin 435 hastanın verilerini inceledi.


Ameliyattan sonra 4144 hasta on yıl içerisinde hayatını kaybederken, ölenlerin kan grubuna göre yapılan ayrıştırmada AB grubundakilerde ölüm riskinin A, B veya 0 grubundakilere göre yüzde 18 az olduğu görüldü.


Kan grubu ile ölüm riski arasındaki bağlantı kesin olarak bilinmiyor. Ancak AB grubu hastalara daha az kan nakli yapıldığını tespit eden bilim insanları, bunun, dolaylı olarak kanama görülme oranının daha düşük olduğuna işaret edebileceği tahmininde bulundu.



AB grubunda kan pıhtılaşma faktörde daha fazla


Daha önce yapılan araştırmalar, kan grubu AB olanlarda pıhtılaşma faktörü VIII ve Willebrand faktörü (vWF) oranının daha yüksek olduğunu göstermişti.


Bilim insanları bu çerçevede kan grubu AB olan hastalarda pıhtılaşmanın nispeten daha iyi yürüdüğünü, dolayısıyla kanama ve ölüm riskinin daha düşük olduğunu tahmin ediyor.





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