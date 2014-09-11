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Sağlık

Kan grubu AB olanlar bunamadan daha çok etkileniyor

Kan grubu AB olanların ileri yaşta hafıza kaybından yüzde 82 fazla etkilendiği belirlendi

11 Eylül 2014 16:59

Amerikalı bilim adamları, kan grubu AB olan kişilerin ileri yaşta bunamaya kadar giden düşünme ve hafıza sorunlarıyla diğer kan grubundan olan kişilerden yüzde 82 fazla karşılaştığını ortaya koydu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan ahbere göre, araştırmaya hafıza sorunu bulunmayan 30 binden fazla kişi katıldı. Yaklaşık 4 yıl boyunca yapılan araştırmada 495 kişide düşünme ve hafıza sorunlarına rastlandı. Bu kişiler sorun yaşamayan 587 kişiyle karşılaştırıldı. Kan grubu AB olanların hafıza sorunlarının çok daha fazla olduğu belirlendi. 

Araştırmanın sonuçları "Neurology" dergisinde yayımlandı. Daha önceki araştırmalar kan grubu 0 olan kişilerin hafıza kaybı ya da bunamayı artırabilen kalp hastalıkları ve felç riskinin daha az olduğunu göstermişti.

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