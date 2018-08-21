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Kan görünce bayılıp başını taşa çarpan genç, beyin kanaması geçirdi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, kurban kesimi sırasında kan görünce bayılan Ramazan Emre Yıldız (18), başını taşa çarpıp beyin kanaması geçirdi

21 Ağustos 2018 20:45

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da, kurban kesimi sırasında kan görünce bayılan Ramazan Emre Yıldız (18), başını taşa çarpıp beyin kanaması geçirdi.
Olay, öğle saatlerinde Isparta kent merkezindeki kurban kesim yerinde meydana geldi. Kurban kesimi sırasında kan görünce bayılan Ramazan Emre Yıldız, düşerek başını taşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle beyin kanaması geçiren Yıldız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Isparta Şehir Hastanesi\'ne götürüldü. Ameliyat alınan Yıldız, yoğun bakıma alındı. Kanamanın devam etmesi üzerine ikinci kez ameliyata alınan Ramazan Emre Yıldız\'ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

　

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