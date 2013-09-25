Kan davası yüzünden okula gidemiyorlar

Iğdır’ın Karakoyunlu İlçesi'ne bağlı Kerimbeyli Köyü'nde, aynı aşirete bağlı Öget ailesi mensupları arasında 5 yıldır süren ve 6 kişinin öldüğü kan davası nedeniyle 23 çocuk okula gidemiyor.

Yaklaşık 5 yıl önce Raif Öget, kızkardeşini seven Abdulkadir Öget'i öldürdü. Olaydan sonra teslim olan Raif Öget tutuklanırken, aileler arasında kan davası başladı. İkinci olay ise 31 Mart 2013 günü Iğdır kent merkezinde yaşandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Suat Deniz’in haberine göre, öldürülen Abdulkadir Öget'in kardeşi Hakan Öget, Raif Öget'in kardeşi Sadık Öget'i (28) kent merkezinde otobüs bileti alırken tabancayla vurarak öldürdü. Bunun intikamını almak isteyen Sadık Öğet'in kardeşleri de, geçen 4 Haziran'da Aras Nehri kenarında pusu kurarak, traktöre ot yükleyen amca çocuklarının üzerine otomatik tüfeklerle ateş açtı. Açılan ateş sonucu Nurettin (50), Battal (30), Fesih (26) ve Sadık Öget (25) hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Süleyman Öget (70) kaçarken, oğulları Reis (36), Raif (34), Cevdet (32), Salih (30), Enver (23) ve Musa Öget (19) ise yakalanıp tutuklandı.

Evde erkek kalmadı, kadınlar nöbet tutuyor

Babasının kaçak olduğunu, 6 kardeşinin ise tutuklandığını belirten Nevra Öget (25), evde erkek kalmadığı için kadınların ellerine tüfek alarak can güvenliklerini sağlamaya başladığını söyledi. Yeni bir katliamın yaşanmadan devletin kendilerine sahip çıkmasını isteyen Nevra Öget şunları anlattı:

"Kan davası başta çocuklar olmak üzere kadınları perişan ediyor. Ailemizden 23 çocuk korkudan okula gidemiyor. Mardin'deki olayın bir benzeri burada yaşanabilir. Bir bahçe içindeki 3 evde 8 kadın ve 23 çocuk yaşıyor. Geceler bizim için kabus oldu. Kadın başımıza evimizi ve yakınlarımızı ne kadar koruyabiliriz ki? Sırayla nöbet tutuyoruz. Bazı akrabalarımız köyü terk etti. Hiçbir suçu günahı olmayan 3 ağabeyimi bile hapise attılar. Çocukların cahil kalmasını istemiyoruz. Devletimizin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Başımızda bir erkek olsa, biz de her şeyi satıp göç edeceğiz.

Çocuklarımız kin ve nefretle büyümesin

Perizade Öget (70) de, kan davası yüzünden ailesinin parçalandığını belirterek çaresizlik içinde olduklarını vurguladı. Cezaevinde yatan Salih Öget'in eşi Gül Öget ise, "Olayı yapan kayınlarım Musa ve Enver. Ama devlet eşim ve diğer kardeşlerini de yakalayıp hapse attı. Çocuklarıma babalarının nerede olduğunu söyleyemiyorum. Okula gidemiyorlar. Çocuklarımızın kin ve nefretle büyümesini istemiyoruz. Çünkü onlar da büyüdüğü zaman öldürecek" dedi.