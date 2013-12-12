Kan davası 'oy davası'na döndü

Mardin'de AKP'nin başkan adayı Mehmet Vejdi Kahraman ile BDP'nin muhtemel başkan adayı Ahmet Türk, yıllarca aralarında kan davası süren iki aşiretin üyesi. Taraflar şimdi 'kanlı' değil, siyasi rakip olarak karşılaşmaya hazırlanıyor.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday adaylığını açıklayan DTK Eşbaşkanı ve Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, 11 adayla yarışacak.

Türk’ün adaylığına kesin gözüyle bakılırken AKP ise Türk’ün karşısına bölgenin en büyük aşiretlerinden ve bir dönem Türk ailesi ile kan davalı olan Kahraman aşiretinden Vejdi Kahraman’ı koydu.

Namık Durukan'ın Milliyet gazetesinde yer alan haberine göre Türk, Kahraman’ın adaylığını, “Yaşananlar geçmişte kaldı. O olayı yok sayıyoruz. Görsem adaylığını tebrik ederim” sözleri ile değerlendirdi.

Muş’tan adaylık teklifini reddeden Muş Milletvekili Sırrı Sakık’a parti yönetimi bu kez Ağrı’dan adaylık teklifi götürdü ancak Sakık bu teklife de soğuk yaklaştı.

Kan davası yıllarca sürdü

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığının açıklanması ile Mardin’de coşkulu kalabalık tarafından karşılanan Mardin Belediye Başkan adayı Mehmet Vejdi Kahraman, seçim propagandasına hızlı başladı. BDP ’nin adayının ise 11 aday adayı ile yarışan Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk olması bekleniyor. 11 aday adayı ile yarışacak olan Türk’ün, kazanması halinde Mardin’de Türkiye ’nin en ilginç seçimi yaşanacak. Mardin’in en büyük iki aşiretine sahip Türk ve Kahramanlar, yıllarca kan davası güttü.

Türk’ün lideri olduğu Kanco Aşireti ile Mehmet Vejdi Kahraman’ın mensubu olduğu Kahramanlar Aşireti’nden kan davası nedeniyle onlarca kişi öldü. Bölgenin en büyük aşiretlerinden olan Necimoğlu aşireti ile Kahramanlar’ın ortak hareket etmesi kan davasının alanını genişletti. Ahmet Türk’ün 1970’lerde milletvekilliği yapan abisi Abdurrahman Türk, kan davası sonucunda öldürüldü. Taraflar daha sonra barış masasına oturdu.

Birbirlerinden çok sayıda kişi öldüren Kanco ve Kahramanlar, bu kez demokratik yarışta seçim sandığında karşı karşıya gelecek.

Konuya ilişkin soru karşısında “Siyasi rakibiz” diyen Türk, şöyle konuştu:

“Ak Parti adayının kim olduğu önemli değil. Demokratik bir yarış olacak. Yaşananlar geçmişte kaldı. Geçmişte problemimiz vardı, bugün yok. Her zaman selamlaşıyoruz, konuşuyoruz. Birbirimize siyaseten rakibiz. Meseleyi farklı bir noktaya çekmek doğru değil, öyle düşünmüyoruz. aramızda bir tartışma yok. Biz geçmişte yaşananları yok sayıyoruz. Yarın da seçim alanında karşılaşırsak birbirimize başarılar dileriz.”