Kan davası korkusuyla bir aile sokakta yaşamaya başladı

Şanlıurfa'da, 46 yaşındaki Bekir Yücetepe, 15 yıl önce tartıştığı kişiyi öldürdü ve 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı olarak serbest kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra hasımlarıyla barıştırılan Bekir Yücetepe, son zamanlarda yine tehdit edildiğini ve cumartesi günü evinin kurşunlandığını iddia edip, ölüm korkusuyla eşi ve 3 çocuğunu alarak boş arazide yaşamaya başladı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ali Leylak’ın haberine göre, Merkez Eyyübiye İlçesi'nin Sultantepe Mahallesi'nde oturan Bekir Yücetepe, 15 yıl önce çıkan bir kavgada Halil D.'yi öldürdü. Cinayetin ardından tutuklanan Yücetepe, 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı olarak salıverildi. Cezaevinden çıkan Yücetepe, ile hasımları araya girenler tarafından barıştırıldı. Barışın sağlanmasının ardından Sultantepe Mahallesi'nde çiftçilik yaparak yaşayan Yücetepe, iddiaya göre son zamanlarda hasımları tarafından tehdit edilmeye başladı. Mahalleden ayrılmaları için tehdit edildiğini öne süren Yücetepe ailesinin oturduğu ev geçen cumartesi gecesi kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Olayı jandarmaya bildiren ve şikayetçi olan Bekir Yücetepe, kendilerine zarar verileceği endişesiyle eşyalarını toplayıp, eşi ve biri engelli 3 çocuğunu yanına alarak kent merkezindeki Paşabağı Mahallesi'ndeki boş araziye yerleşti.

“Ölüm korkusu yaşıyoruz”

Sürekli ölüm korkusu yaşadıklarını, en son olarak evlerinden sürgün edildiklerini ileri süren Bekir Yücetepe, "Devlet bize sahip çıkmıyor. Gidecek yerimizde yok ve ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

15 yıl önce cinayet işlediğini 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı olarak tahliye edildiğini anlatan Bekir Yücetepe şöyle konuştu:

"Aradan onca yıl geçmesine rağmen halen hasımlarımız bizimle uğraşıyorlar. Ben cezamı yattım. Barış sağlanınca da mecburen hasımlarımla aynı mahallede kaldım. Fakat son günlerde hasımlarımız bizi taciz etmeye başladı. Son olarak evimizi kurşunladılar ve mahalleyi terk etmemizi aksi halde öldürüleceğimizi söylediler. Artık dayanacak gücümüz kalmadı ve biz de eşyalarımızı alarak boş araziye yerleştik. 18 yaşındaki oğlum ise 6 aydır ortada yok. Oğlumun da hasımlarım tarafından kaçırılmasından endişe ediyorum. Devletin bize yardım etmesini istiyorum" dedi.

3 çocuğu ile ateş yakarak ısınmaya çalışan anne İslim Yücetepe de biran önce soğuktan ve ölümden korktuklarını ifade etti. 18 yaşındaki oğlu Mehmet'ten 6 aydır haber alamadığını ve yaşamından endişe duyduğunu söyleyen Anne İslim Yücetepe, "Oğlum şimdi nerede haberim yok. Hasımlarımın kaçırmasından kuşkulanıyorum" diye gözyaşı döktü.