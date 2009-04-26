Kan davası barış yemeğiyle bitti

Mardin'in Midyat ilçesinde çıkan kavgada 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle iki aile arasında başlayan kan davası, barış yemeğiyle sona erdirildi.



Gülveren köyünde 28 Mart 2004'teki muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan kavgada Rezzan Alkol'un (22) ölmesi, İsa Aksay'ın (16) da yaralanmasının ardından aralarında kan davası başlayan Alkol ve Aksay aileleri, vatandaşlar ve yetkililerin araya girmesiyle barıştırıldı.



Gülveren köyü camisinde düzenlenen törenin ardından iki aile için köy okulunda barış yemeği verildi.



Barış yemeğine Midyat belediye başkan yardımcıları Tevfik Baysal ile Metin Kutlu, Başkan Vekili Nejat Güneştan ile iki ailenin üyeleri katıldı.



Yemekte, davetlilere 1 ton et, 500 kilogram pirinç pilavı ile 500 kilogram bulgur pilavı ikram edildi.



Gülveren köyünde 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde çıkan kavgada Rezzan Alkol (22) hayatını kaybetmiş, İsa Aksay da yaralanmıştı. Olayın ardından Hamza Aksay (27) tutuklanmıştı.

