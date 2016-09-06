Kan bankasına bakteri kilidi vuruldu

Kan verilen iki hasta toksik şoka girince, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kan Bankası’nın kapısına kilit vuruldu. Ameliyatların aksamaması için, Kızılay bir öğretim üyesinin odasına yeni ‘kan ofisi’ kurdu.

Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre, Hastane Başhekimi Prof. Dr. İbrahim İkizceli’nin verdiği bilgiye göre, önce kadın hastalıkları ve doğumkliniğinde, bir hafta sonra da bir başka klinikteki hastada toksik şok tablosu ortaya çıktı. Her iki hastanın da kan nakli olduğu anlaşılınca tedbiren, günde yaklaşık 200 ünite kan veren hastanaye ait Kan Bankası’nın tüm faaliyetleri (kan alımı-verimi) durduruldu.

Ameliyatlar aksamadı

Bu aşamadan sonra, ameliyata girecek ya da acil kana ihtiyaç duyabilecek hastaların hayati ihtiyaçları için Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’tan destek istediklerini belirten Başhekim Prof. Dr. İkizceli, “Kızılay derhal yeni bir kan merkezi kurdu. Acil ameliyatlar için buradan kan temin ettik. Ameliyatlarımız aksamadı” dedi.



Toksik şoka giren iki hastanın yoğun bakımda tedavileri sonrası taburcu edildiğini de belirten Prof. Dr. İkizceli, “Bu nedenle kaybettiğimiz hastamız olmadı. Kan alınır veya uyum testi sırasında bakteri bulaştığını düşünüyoruz. Sağlık İl Müdürlüğü’nden de gelip incelemelerini istedik” bilgisini verdi.

Sağlık İl Müdürlüğü noy verirse, banka tamamen dezenfekte edildikten sonra tekrar açılacak.

Hastane enfeksiyonu değil

Başhekiö Prof. Dr. İbrahim İkizceli, şu bilgileri verdi: “Tespit ettiğimiz bakteriler hastane enfeksiyonu değil. Öyle olsaydı tedavi çok zorlaşırdı. Tüm antibiyotiklere yanıt veren, vücudumuzda da bulunan bakteriler tespit ettik.”