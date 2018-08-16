Kan bağışına dikkat çekmek için Drakula oldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, amatör tiyatro oyuncusu İsa Gülaçtı, kan bağışına dikkat çekmek için Drakula kılığına girip, \'Burada benden daha çok kana ihtiyacı olan var\' yazılı dövizle Kızılay\'ın mobil kan aracının önünde vatandaşları kan bağışına davet etti.

Yaz ayları ile birlikte kan bağışının azalması üzerine İsa Gülaçtı, Drakula kılığına girerek Kızılay\'ın mobil kan toplama aracı önünde \'Burada benden daha çok kana ihtiyacı olan var. Türk Drakula\' yazılı dövizle vatandaşları kan bağışına davet etti. Dikkatleri üzerine toplayan İsa Gülaçtı, kan bağışında bulunmak isteyenleri araca götürdü. İnsanlara faydalı olabilecek farkındalık projeleri yaptığını belirten Gülaçtı, \"Tatil dönemi özellikle Düzce ve bölgesinde fındık sezonu da açıldı. Bu sebeplerden dolayı kan bağışlama oranında düşüş yaşanmış. Benim amacım bunlara dikkat çekmek. O yüzden böyle bir çalışma yaptım. Umarım herkes destek olur. Bu proje ile alakalı olarak ise Drakula oldum. Ama inanın Drakula\'dan bile kana daha çok ihtiyacı olan insanlar var diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir farkındalık projesi yaptım. Destek olanlara teşekkür ederim.\" dedi.

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