Kan bağışı hayat kurtarır

T24-

Türkiye Kızılay Derneği Marmaris Kan Bağışı Merkezinde görevli Dr. Serpil Öner, Kızılay Kan Bağış tırında Ortaca, Dalaman, Dalyan ve Köyceğiz'de bir hafta süreyle kan bağışlarını kabul edeceklerini ve bağışları havaların sıcak olması nedeni ile 16.00-24.00 saatlerinde yapılacağını ifade etti.

Öner, aynı anda 6 kişinin kan bağışında bulunabileceği Kızılay Kan Bağış Tırı'nın özel olarak dizayn edildiğini ve alınan kanların saklanabilmesi için gerekli ekipmanların mevcut olduğunu söyledi.

Kızılay Kan Bağış Tırı'nda gönüllü bağışçılara proje hakkında bilgiler verildiğine işaret eden Öner, ''vatandaşlarımız yaptıkları bağışlarla bir can kurtardıklarını unutmasınlar. Sağlığı yerinde olan, 18-65 yaş arası tüm vatandaşlarımızı Kızılay'a kan bağışında bulunmaya bekliyoruz. Kan bağışında bulunmak gönüllülük ister. Ortacalı gönüllü kan bağışçılarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz'' dedi.

Ailesiyle birlikte düzenli olarak kan bağışında bulunduklarını söyleyen Asım Erol Çelik ise gönüllü kan bağışçılarının çoğalması gerektiğini belirterek, ''Benim 9 yaşındaki kızım Akdeniz Anemisi ve Epilepsi hastası, 6 ayda bir defa 1 ünite kan alması gerekiyor. Bunu da Kızılay'dan temin ediyoruz. Gönüllü bağışçılar olmazsa işimiz gerçekten çok zor''diye konuştu.

