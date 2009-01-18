Kan bağışı arttı

Türk Kızılayı'na 2005'te yapılan toplam 305 bin 324 ünite kan bağışı sayısının, aynı yıl başlatılan "Ulusal Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamındaki çalışmalarla, 2008 yılında yüzde 114 artarak 654 bin 81 üniteye ulaştı.



Türk Kızılayı yetkililerinden alınan bilgilere göre, Türkiye'nin yıllık 1,5 milyon ünite olan kan ihtiyacının 2008 yılında yaklaşık yarıya yakını, Kızılay'ın kan merkezlerine bağış yapan kişiler tarafından karşılandı.



Türk Kızılayı, 2005 yılında güvenli kan teminine yönelik çalışmaları kapsamında başlattığı "Ulusal Güvenli Kan Temini Projesi" ile gezici ekipler, kan merkezi ile kan toplama ve dağıtım araçlarının sayısını sürekli artırdı. 2005'te 5 bin 187 olan gezici kan alma ekip sayısı, 2008 yılında 16 bin 471'e, 27 olan kan merkezi sayısı 55'e, 104 olan kan toplama ve dağıtım aracı sayısı ise 182'ye çıktı.



Bu çalışmalara paralel olarak Kızılay, kan bağışı sayısını 2005'e oranla yüzde 114 artırdı. Türk Kızılayı'na 2005'te 305 bin 324 ünite bağış yapılırken, bu sayı 2008'de 654 bin 81'e ulaştı. Aynı yıllar arasında üretilen eritrosit süspansiyonu, taze donmuş plazma, trombosit süspansiyonu miktarları da artış göstererek, 438 bin 703 üniteden 1 milyon 118 bin 718'e ulaştı.



Kan bağışında Marmara Bölgesi lider



Kan bağışı rakamları bölgelere göre ayrıldığında ise Marmara Bölgesi lider oldu. Bu bölge 216 bin 600 ünite ile birinci olurken, onu 124 bin 218 ünite ile Ege Bölgesi takip etti. Üçüncü sırada da 111 bin 226 ünite ile İç Anadolu Bölgesi yer alıyor.



Askeri birliklerden düzenli olarak kan bağışı kabul eden Kızılay'ın, 2008 yılında sivil bağışında da artış oldu. 2005 yılında 197 bin 815 olan sivil bağışlar, geçen yıl 539 bin 88 üniteye çıkarak toplam bağışın yüzde 82'sini oluşturdu.



(AA)