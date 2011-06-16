Kan aramak tarih oluyor

T24 - Kızılay, 2012 sonundan itibaren tüm Türkiye'nin kan ihtiyacını online takip edip sağlayacak. Elde torba ile kan arama dönemi bitecek.





ntvmsnbc'nin haberine göre; Türk Kızılayı, kan ihtiyacını karşılamak için yürüttüğü çalışmalarla yeni bir dönemin kapısını araladı. Yeni çalışmalar planlandığı gibi giderse Kızılay 2012 sonunda, Türkiye genelinde hastanelerin kan ihtiyacını online olarak belirleyecek ve gerekli kanı bölgesel merkezler vasıtasıyla gönderecek.

Tüm detayları tasarlanan sistem sayesinde bir elinde kan torbası, bir elinde doktor reçetesi sokakta perişan halde gezerek kan arayan vatandaş görüntüsü kısa süre sonra tarihe karışacak.

Online sistem söyle işleyecek:

Kan, bağışçıdan alındıktan sonra, Türkiye genelinde kurulu, 7000 metrekare büyüklüğündeki 13 Bölgesel Kan Merkezi’nde toplanacak. Özel bir yazılım sistemiyle Kızılay’a online olarak bağlı hastanelerin, yapacağı ameliyat sayısı, ameliyatta ihtiyaç duyulan kan grubu ve ünite miktarı anında belirlenebilecek.

Online sistem sayesinde Kızılay, bir gün önceden gerekli olan kanın, hastane başhekimliğine, özel araçlarıyla en uygun koşullarda tranferini yapacak.



Avarupa ve Ortadoğu'nune en büyük kan merkezi

Radikal'de yer alan haberde; Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali uygulamayla ilgili şunları söyledi:

“2005’te Başbakanımız, elinde doktor reçetesi sokakta perişan halde, kan arayan vatandaş görüntüsüne son vermemizi istemişti. Kızılay olarak, Sağlık Bakanlığı’nın da desteğiyle, dünyada bu iş nasıl yapılıyor tetkik ettik ve kısa sürede Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük Bölgesel Kan Merkezi’ni kurduk. Şu anda Türkiye’de 7 bin metrekare kapalı alanı olan, 13 Bölgesel Kan Merkezi var. Erzurum, İzmir, Antalya, Kayseri, Antep, Ankara, İstanbul’da da Kartal ve Çapa’da bulunan Bölgesel Kan Merkezleri için 137 milyon TL harcadık. Ayrıca 60 ilde de yeni kan merkezleri oluşturduk. Kan bağışını büyük hızla arttıracağız. 2012’nin Aralık ayından itibaren, kimse elinde kan torbası ve reçeteyle kan aramayacak. Hasta ve hasta yakını nasıl ki ameliyatta kullanılan iğnenin sayısını veya ipliğin uzunluğunu bilmiyorsa, kaç ünite kan kullanıldığını bilmeyecek.”



Bu kan seni unutur mu?

Kızılay’a 2010’da 1 milyon 14 bin ünite kan bağışı yapıldı. 2011’de Sağlık Bakanlığı’nın koyduğu hedef 1 milyon 350 bin üniteydi, ancak Türkiye’nin yıllık kan ihtiyacı 1 milyon 800 bin ünite civarında seyrediyor.

Küçükali, “Vatandaşın düzenli olarak bağışta bulunması çok önemli. Çünkü dünyada henüz yapay kan üretebilecek bir teknoloji yok. Bu yüzden ‘1 milyon iyi insan aranıyor’, ‘Kanımızın yetmemesi kanımıza dokunuyor’ ve ‘Bu kan seni unutur mu’ adı altında bağış kampanyaları yapıyoruz. Sağlıklı bir kişi, yılda 3-4 kez kan verebilir” dedi.

Kanın işlenmesiyle elde edilen plazmanın ilaç sanayiinde çok değerli bir ürün olduğunu dile getiren Küçükali, “Kandan ele edilen plazmayı değerlendirmek için bir tesis kuracağız. Plazma ilaç sanayiinde hammadde olarak kullanılan çok değerli bir ürün. Türkiye, her yıl 350-400 milyon dolar ödeyerek ilaç sanayiinde kullanmak üzere yurtdışından plazma alıyor. 2012 Aralık ayında ikinci hedef, kanı işleyerek plazma elde edeceğimiz fraksinasyon fabrikasını kurmak. Almanya, Hollanda, ABD ile görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.



