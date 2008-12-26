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Yaşam

Kan almama haberi asparagas çıktı

Didimli bir grup İngiliz’in yabancı oldukları gerekçesiyle kan bağışlarının kabul edilmediği haberleri yalan çıktı.

26 Aralık 2008 02:00

Aydın’ın Didim İlçesi’nde yaşayan bir grup İngiliz’in yabancı oldukları gerekçesiyle kan bağışlarının kabul edilmediği haberleri asparagas çıktı.

Haberin doğru olmadığını söyleyen İngiliz asıllı Kym Çiftçi, Aydın Kan Merkezi’ne hiç gitmediklerini, haberde yer alan fotoğrafın da bir başka hastanenin önünde bir hafta önce çekildiğini söyledi. Çiftçi, "Aydın’daki BSK Anka Hastanesi’ne geçtiğimiz hafta 17 Aralık’da bir grup arkadaşımla sağlık kontrolü için gittik. Hastanenin önünde birkaç gazeteci fotoğraf çekti, bizimle konuşan bir muhabir olmadı" dedi.

Aydın Kızılay Kan Merkezi Müdürü Rıdvan Şenol da, "Bize yabancılardan herhangi bir kan bağışı teklifi olmadı. Olduğunda, rahatlıkla yabancıların kanı alınabilir" diye konuştu.

Yabancı bağışa geldi Kızılay'ı 'kan tuttu'

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