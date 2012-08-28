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Yaşam

Kamyonuna 'Çalarsan senin de olur' yazan şoför gözaltına alındı

M.T, ifadesinin alınmasının ardından savcılıkça serbest bırakıldı

28 Ağustos 2012 14:37

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kamyonetinin önünde, "Nazar etme ne olur, çalarsan senin de olur" yazan sürücü, 'Suça teşvik etme" iddiasıyla gözaltına alındı.

Söz konusu yazının bulunduğu plakasız bir kamyonetin dolaştığı ihbarını alan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı takip sonucunda aracı tespit ederek durdurdu. Aracın önündeki yazıyı gören polis, sürücü M.T'yi gözaltına aldı. Plakası tespit edilemeyen ve ruhsatı bulunmayan kamyonetin sürücüsü, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından "Suça teşvik etme" iddiasıyla adliyeye sevk edildi. M.T, ifadesinin alınmasının ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

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