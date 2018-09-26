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Kamyonun üzerine devrildiği minibüsün sürücüsü, bir gün sonra öldü

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kamyonun üzerine devrildiği minibüste yaralanan Mehmet Servet Avcıoğlu (51), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

26 Eylül 2018 15:10

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, kamyonun üzerine devrildiği minibüste yaralanan Mehmet Servet Avcıoğlu (51), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, önceki gece, TEM Otoyolu Körfez ilçesi Hereke Doğu Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Kenan Kara yönetimindeki 33 PF 366 plakalı lahana yüklü kamyon, sürücünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden Mehmet Servet Avcıoğlu yönetimindeki 34 AY 9764 plakalı kabak yüklü minibüsün üzerine devrildi. Kazada, Kenan Kara ile minibüste sıkışan Mehmet Servet Avcıoğlu yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. 
Hastanede tedavisi süren yaralılardan Mehmet Servet Avcıoğlu, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

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