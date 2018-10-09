Kamyonun damperi açıldı, Karadeniz Sahil Yolu'nda araç kuyruğu oluştu

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'da, Karadeniz Sahil Yolu\'nda bulunan Nefise Akçelik Tüneli\'nde, kamyonun damperinin açılması sonucu Ordu- Samsun yönü, 2 saat ulaşıma kapandı. Karadeniz Sahil Yolu\'nda, kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, çalışma sonrası yol, trafiğe açıldı.
Perşembe ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu\'nun geçtiği Perşembe- Bolaman yolundaki Ordu Nefise Akçelik Tüneli\'nde, saat 09.00 sıralarında, Numan Kılıç yönetimindeki 66 KJ 861 plakalı kamyonun damperi açıldı. Tünelin tavanındaki aydınlatma ve yönlendirme levhasında hasar oluşması nedeniyle Ordu- Samsun yönü, trafiğe kapandı. Ulaşım, 2 saat boyunca Kumbaşı- Perşembe- Fatsa sahil yolundan sağlandı. Tünelde yapılan çalışmaların ardından saat 11.00\'de Ordu- Samsun yönü ulaşıma açıldı. Çalışmalar sırasında, Karadeniz Sahil Yolu\'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
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