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Kamyonun çarptığı yaya öldü, hastanede arbede çıktı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, yol kenarında durduğu sırada  kamyonun çarptığı Yaşar Yılmaz (62), hayatını kaybetti

05 Ocak 2019 01:51

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, yol kenarında durduğu sırada  kamyonun çarptığı Yaşar Yılmaz (62), hayatını kaybetti. Yılmaz\'ın yakınları ise hastanede karşılaştıkları kamyon sürücüsüne tepki gösterince arbede yaşandı.
Kaza, akşam saatlerinde Şazibey Mahallesi\'ndeki odun pazarında meydana geldi. Harun S. yönetimindeki 46 NR 895 plakalı kamyon, iddiaya göre kavşakta dönüş yaparken yol kenarındaki Yaşar Yılmaz\'a çarptı. Kazanın şiddetiyle Yılmaz yola savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, özel hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
YAKINLARI SÜRÜCÜYE TEPKİ GÖSTERDİ
Kazayı duyan Yaşar Yılmaz\'ın yakınları hastaneye akın ederken, ölüm haberi üzerine hastanede bulunan kamyon sürücüsü Harun S.\'ye tepki gösterince arbede çıktı. Olay üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Harun S., polis tarafından hastaneden güçlükle çıkarıldı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen Harun S. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaşar Yılmaz\'ın cansız bedeni ise otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

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