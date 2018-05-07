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Kamyonun çarptığı yaya öldü

ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı Mustafa Aşkan (73) hayatını kaybetti

07 Mayıs 2018 13:03

ŞANLIURFA,(DHA) - ŞANLIURFA\'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı Mustafa Aşkan (73) hayatını kaybetti.
Kaza, bu sabah Şanlıurfa- Mardin karayolunun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Aşkan\'a, Salih T. yönetimindeki 31 KKH 83 plakalı kamyon çarptı. Ağır yaralanan Aşkan, ihbarla gelen sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Aşkan, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aşkan\'ın cesedi otopsi için morga konulurken, kamyon sürücüsü Salih T. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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