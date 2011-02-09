-KAMYONLARINI "EV YAPTILAR", DÜNYAYI GEZİYORLAR YUMURTALIK (A.A) - 09.02.2011 - Alman ve Hollandalı iki çift, tüm ihtiyaçlarını karşıladıkları, adeta eve dönüştürdükleri kapalı kasa kamyonetleriyle dünyayı dolaşıyor. Çok sayıda ülkeyi gezen çiftlerin son durağı, Adana'nın Yumurtalık ilçesi oldu. Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Kari Kloth ve Walther Altmann çifti ile Hollanda'nın Rotterdam kentinde yaşayan Maureen Steenbergen ve Henk Yan Van Der Broek çifti yaklaşık 3,5 yıl önce karavan gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kamyonlarıyla dünya turu için yola çıktı. Almanya'da doktorluk yapan Kari Kloth, elektrik mühendisi eşiyle, emekli olduktan sonra başladıkları dünya turunda, Hollandalı çiftle, Kenya'da tanışarak, farklı güzergahlar izleyip Yumurtalık ilçesine geldi. Çift, yolculuklarında bir gün mola planı yaptıkları Yumurtalık'ta gördükleri ilgi ve doğa güzellikleri nedeniyle 10 gün kalmaya karar verdiler. Kari Kloth, yaptığı açıklamada, dünyayı dolaşmayı küçük yaşlardan beri hayal ettiğini, bu rüyasını emekli olduktan sonra gerçekleştirme fırsatı bulduğunu söyledi. Üç buçuk yıldır yollarda olduklarını, çok çeşitli kültürleri görüp, farklı din, ırk ve mezhepten binlerce kişiyle tanıştıklarını anlatan Kloth, şunları kaydetti: ''Şimdiye kadar yaklaşık 110 bin kilometre yol yaptık ve Avrupa ülkeleri dışında 30 ülke gezdik. Tibet'i çok merak ediyordum. Gittik oraları gördük, büyülendik. Himalaya ve Güney Afrika'da büyüleyiciydi. 5 bin metre yüksekte spor yaptık. Yemen'in başkenti Sana çok güzeldi. Umman ve Hindistan'daki tarihi dokuya hayran kaldık. Buralar bizi özellikle değişik kültürüyle çok etkiledi. Yemen'deki oryantal yaşam ve çocuklar harikaydı. Hindistan ve Asya çok ucuz. Bazı Afrika ülkelerinde paramız olmasına rağmen hiç bir şey alamıyorduk, çünkü insanlar çok yoksul ve satın alacak bir şey bulamıyorduk. Bazı ülkelerde örneğin süt ve yoğurt bulamadık. Buna çok şaşırdık, bu ülkelerde süt ve yoğurt neredeyse hiç satılmıyor.'' Kloth, Yumurtalık'a hayran kaldıklarını, kendileri için gezilerinde özel bir yer haline geldiğini belirterek, ''Burayı bize daha önce burada kalan dostlarımız tavsiye etmişti. Bunun için geldik. Bir gün kalacaktık ancak 10 gün kalmaya karar verdik. İnsanlar çok sıcak. Limanda barınıyoruz. Bize destek oluyorlar. Her gün balık armağan ediyorlar'' diye konuştu. -''HERKESE BÖYLE ÇILGINLIĞI TAVSİYE EDİYORUM''- Geziyle ilgili anılarını sürekli not aldığını ifade eden Kloth, Almanya'ya döndüğünde notlarını kitap haline getirip yayınlayacağını ifade etti. Kloth, rotayla ilgili çoğu zaman duygularına göre hareket ettiklerini söyleyerek, ''Biz yola çıkarken genel bir yol haritamız vardı ama bir yere gitmeye karar verirken hep yüreğimizin sesini dinledik. Anlık kararlar verdik. Bundan dolayı da çok mutlu olduk. Gördüğümüz yerler, farklı yaşamlar, insanlar bizi büyüledi. Herkese böyle bir çılgınlık yapmalarını tavsiye ediyorum'' diye konuştu. Almanya'da renkli bir yaşamı olduğunu belirten Kloth, bugüne kadar katıldığı davetlerde, Jane Fonda, Prenses Diana ve Elton John gibi ünlü kişilerle tanışma fırsatı bulduğunu anlattı. -''AVRUPA DIŞINDAKİLER DAHA SICAK''- Hollanda'da öğretmenlik yapan Maureen Steenbergen ve mekanik uzmanı olan Henk Yan Van Der Broek çifti de köpekleri Boris ile çıktıkları dünya turunda pek çok güzel anı yaşadıklarını belirtti. Steenbergen, en zor yerlere bile gidebilmek ve konaklama sorunu yaşamamak için kamyonla seyahat etmeyi tercih ettiklerini söyledi. Kamerun'u çok beğendiklerini vurgulayan Steenbergen, ''İnsanlar çok iyiydi. Ayrıca gıda bakımından oldukça geniş seçenekler sunuyordu. Genel bir gözlem olarak şunu söylemek istiyoruz. Avrupa dışındaki insanlar daha sıcak, davetkar ve açık yürekliler'' dedi. Van Der Broek, şimdiye kadar 30 ülke gezdiklerini, Türkiye'ye ilk kez geldiklerini ve hayran kaldıklarını sözlerine ekledi.