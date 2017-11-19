Kamyonlardan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 2 ayrı kamyondan cep telefonu ve akü çalan Ziya Gökhan A. (20), yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Yeşiloba mahallesinde bulunan bir kamyon garajına 4 Ağustos\'ta kamyonunu park eden Yücel Kuşdemir, tuvalete gitmek için aracının başından ayrıldı. Bu sırada kapısı açık kamyona giren hırsız, cep telefonunu alarak kaçtı. 27 Ekim\'de de motosikletle gelen bir kişi, Vedat Dolakay Hali\'nde park halindeki Ergün Hizar\'a ait kamyonun aküsünü çalarak ortadan kayboldu.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olaylarla ilgili çalışma başlatan polis, görüntülerdeki kişinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan uyuşturucu bağımlısı Ziya Gökhan A. olduğunu belirledi. Adana Otogarı\'nda yakalanan şüpheli, suçunu itiraf etti

Sorgusunda Adana Hipodromu\'nda seyislik yaptığını öne süren Ziya Gökhan A., çaldığı cep telefonu ve aküyü de sattığını anlattı. Adana Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.



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