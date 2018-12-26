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Kamyonlar çarpıştı 2 sürücü ağır yaralandı

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın, Darende İlçesi'nde iki kamyonun kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı

26 Aralık 2018 00:47

Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)- MALATYA\'nın, Darende İlçesi\'nde iki kamyonun kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Gümüşlüdere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Darande yönünde ilerlerken kontrolden çıkarak karşı şeride geçen Salih Akşimşek (38) yönetimindeki plakası öğrenilmeyen kamyon, karşı yönden gelen Ünal Yılmaz (52) yönetimindeki 06 FR 4879 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonlarda sıkışan sürücüler yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaralılar, sıkıştıkları yerden kurtararak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Tedaviye alınan sürücülerin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polisin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

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