Kamyonla otomobil çarpıştı: Aynı aileden 4 kişi hayatın kaybetti

Konya'nın Çumra İlçesi'nde pancar yüklü kamyonla otomobil çarpıştı.Kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Yaşar N. (48) yönetimindeki 42 ZE 609 plakalı pancar yüklü kamyon, Çumra ilçesi Fethiye yolunda Mustafa Ersarı (39) idaresindeki 42 HA 290 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Ersarı, aynı araçtaki eşi Neslihan (39), çocukları Melike (12) ve Ramazan Ersarı (9) olay yerinde öldü.
Kamyon sürücüsü Yaşar N. gözaltına alındı.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.