T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kamyonla otomobil çarpıştı: Aynı aileden 4 kişi hayatın kaybetti

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı

17 Ocak 2018 21:48

Konya'nın Çumra İlçesi'nde pancar yüklü kamyonla otomobil çarpıştı.Kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Yaşar N. (48) yönetimindeki 42 ZE 609 plakalı pancar yüklü kamyon, Çumra ilçesi Fethiye yolunda Mustafa Ersarı (39) idaresindeki 42 HA 290 plakalı otomobille çarpıştı. 
Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Ersarı, aynı araçtaki eşi Neslihan (39), çocukları Melike (12) ve Ramazan Ersarı (9) olay yerinde öldü.

Kamyon sürücüsü Yaşar N. gözaltına alındı. 

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

ETİKETLER

Konyakaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24