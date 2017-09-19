T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Hasan ARSLAN / SARAYKÖY (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy İlçesi'nde, karşı yönlerden gelen kamyonla çarpışan otomobilde bulunan 39 yaşındaki Uğur Güç hayatını kaybederken, 1'i çocuk 2 kişi de ağır yaralandı

19 Eylül 2017 02:15

Hasan ARSLAN / SARAYKÖY (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Sarayköy İlçesi\'nde, karşı yönlerden gelen kamyonla çarpışan otomobilde bulunan 39 yaşındaki Uğur Güç hayatını kaybederken, 1\'i çocuk 2 kişi de ağır yaralandı. 
Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Babadağ Yolu\'nda meydana geldi. Emrah Aksungur (32) yönetimindeki 20 AB 924 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Rıdvan Yılmaz yönetimindeki 35 AD 6954 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, otomobilde yolcu konumunda bulunan ve Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nde itfaiyeci olduğu öğrenilen Uğur Güç\'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılardan otomobil sürücüsü Yılmaz ve 3 yaşındaki Sibel Güç ise ambulanslarla Sarayköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kamyon şoförü Emrah Aksungur\'un gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan ARSLANSARAYKÖY Denizli DHA DENİZLİ SarayköyUğur GüçBabadağ YoluEmrah AksungurABRıdvan YılmazADKazayıDenizli Büyükşehir BelediyesiYaralılardanYılmazGüçSarayköy Devlet HastanesiBuradaKamyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24