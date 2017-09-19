Kamyonla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Hasan ARSLAN / SARAYKÖY (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Sarayköy İlçesi\'nde, karşı yönlerden gelen kamyonla çarpışan otomobilde bulunan 39 yaşındaki Uğur Güç hayatını kaybederken, 1\'i çocuk 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Babadağ Yolu\'nda meydana geldi. Emrah Aksungur (32) yönetimindeki 20 AB 924 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Rıdvan Yılmaz yönetimindeki 35 AD 6954 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, otomobilde yolcu konumunda bulunan ve Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nde itfaiyeci olduğu öğrenilen Uğur Güç\'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılardan otomobil sürücüsü Yılmaz ve 3 yaşındaki Sibel Güç ise ambulanslarla Sarayköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kamyon şoförü Emrah Aksungur\'un gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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