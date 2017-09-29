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Kamyonla çarpışan tanker, alev alev yandı

MERSİN, (DHA) - MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde, kamyon ile tankerin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı

29 Eylül 2017 21:05

MERSİN, (DHA) - MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde, kamyon ile tankerin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası alev alan tanker, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.
Mersin-Tarsus otoyolunda Halit Ö. yönetimindeki 33 CFV 83 plakalı tanker ile Murat A. yönetimindeki 01 BHA 43 plakalı limon yüklü kamyon çarpıştı. Kazada, kamyondaki limonlar yola saçılırken, yan yatan tanker alev alıp, yanmaya başladı. Şoförlerin yaralı olarak kurtulduğu kazada, alev topuna dönen tankere olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Otoyol araç trafiğine kapatıldı. Uzun uğraşlar sonrası yangın söndürülürken araçlar da kullanılamaz hale geldi.

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