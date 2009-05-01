Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, kazada 1 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün akşam saatlerinde Ahmetli İlçesi girişinde meydana geldi. Turgutlu'dan Ahmetli istikametine giden 52 yaşındaki Veli Şahin yönetimindeki 45 VL 589 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 52 yaşındaki Halil Ünal yönetimindeki 35 VLA 52 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücü Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı Halil Sözen (54) yaralandı. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sözen'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Kamyon sürücüsü Ünal, gözaltına alındı.