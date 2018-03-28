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Kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü,1 kişi yaralandı

BOLU’da, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

28 Mart 2018 06:32

BOLU’da, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza saat 00.30 sıralarında Ovadüzü Mahallesi’nde meydana geldi. Kent merkezi istikametine giden Nihat Koban(44) yönetimindeki 06 FZ 8898 plakalı otomobil, virajlı yolda karşı yönden gelen Hasan Özşahin idaresindeki 14 EG 291 plakalı yem taşıyan kamyona çarptı. Kazada, Nihat Konan ile yanında bulunan Ahmet Öztürk(42), Mürsel Çayır(43) araç içerisinde sıkıştı. Kamyon sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralılar, itfaiye tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde kalbi duran Nihat Koban ve Ahmet Öztürk’e kalp masajı yapıldı. Bu sırada kaza yerine gelen yaralıların yakınları olayın üzüntüsüyle müdahalede yetersiz kaldıklarını iddia ettikleri 112 Acil ve itfaiye personellerine saldırdı. Kaza yapanların yakınları olayı görüntüleyen gazetecilere de saldırdı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Nihat Koban ve Ahmet Öztürk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Koban ve Öztürk’ün ölümünü kabullenemeyen yakınları hastanede bekletildikleri odaya girerek, ölmüş haldeki kişilere kalp masajı yapıp üzerlerine su döktü. Hastaneye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, yaklaşık 30 kişilik kazazede yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otomobildekilerin, kazadan 1 saat önce sosyal medyada alkol şişeleriyle fotoğraf paylaştıkları görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yerinden görüntüler

-Kaza yapanların yakınlarının tepkileri

-Kaza yapan araç

-Detaylar

Dosya adı: blkaza2olu

Süre: 03:30 – Boyut: 392 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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