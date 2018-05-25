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Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, kız kardeşi yaralandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Berkant Özcan (18) öldü, kız kardeşi İrem Özcan (14) ise ağır yaralandı

25 Mayıs 2018 14:59

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Berkant Özcan (18) öldü, kız kardeşi İrem Özcan (14) ise ağır yaralandı. Kazanın ardından jandarmanın takibiyle yakalanan kamyon şoförü Hürüyet Sarı, 1.08 promil alkollü çıktı.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Yerkesik Mahallesi\'nde meydana geldi. Yerkesik\'ten Akbük yönüne giden Mehmet Berkant Özcan yönetimindeki 48 EN 718 plakalı motosiklet karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada, kasksız motosiklet sürücüsü Mehmet Berkant Özcan olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki kız kardeşi İrem ise ağır yaralandı. İrem Özcan, çağırılan ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kazanın ardından kaçan kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran jandarma, açık kasalı kamyonun sarı renkli olduğu, sol ön farı yanmadığı ve Algı Mahallesi\'ne doğru gittiğini belirledi. Kamyonun Hürüyet Sarı\'ya ait olduğu tespit edildi.
Jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonla Sarı\'yı gözaltına aldı. Hürüyet Sarı\'nın evinin önünde park halinde bulunan 48 NV 809 plakalı kamyonun motorunun hala sıcak olduğu, kasasının sol kısımda ise kan izleri bulunduğu saptandı. 
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Hürüyet Sarı\'nın 1.08 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Jandarmadaki sorgusu süren Sarı\'nın ilk ifadesinde, motosikleti fark etmediğini söylediği kaydedildi.

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