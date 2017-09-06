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Kamyonla çarpışan cipin sürücüsü öldü

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde, kavşakta kamyon ile çarpışan cipin sürücüsü 63 yaşındaki Durmuş Zor, yaşamını yitirdi

06 Eylül 2017 23:06

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Milas İlçesi\'nde, kavşakta kamyon ile çarpışan cipin sürücüsü 63 yaşındaki Durmuş Zor, yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Milas-Bodrum karayolunun 10\'uncu kilometresindeki Koru Mahallesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Milas\'tan Bodrum\'a giden Mustafa Karyağdı yönetimindeki 09 LJ 989 plakalı kamyon kavşakta Durmuş Zor yönetimindeki 06 TIL 36 plakalı cip ile çarpıştı. Hurdaya dönen cipte sıkışan sürücü Zor, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi tarafından çıkarıldı.
İlk müdahale olay yerinde yapılan Zor, Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ancak Durmuş Zor, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 
Jandarma, kamyon şoförü Karyağdı\'yı gözaltına aldı.

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