Kamyonetten fırlayan lastik yayaya çarptı

Ordu'da seyir halindeki bir kamyonetin fırlayan arka lastiği, kaldırımda yürüyen bir kadına çarptı.
Ordu'dan Samsun yönüne giden 62 yaşındaki Temel Tomakin yönetimindeki kamyonetin sağ arka lastiği, seyir halinde iken yerinden çıktı.
Fırlayan lastik, Yeni Mahalle'de kaldırımda yürüyen Melahat Patkavak'a (37) çarptı. Yaralanan Patkavak, 112 Acil Servis ekiplerince Özel Umut Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastane yetkilileri, yaralının sağ bacağının kırıldığını, vücudunun çeşitli yerlerinde de zedelenmeler olduğunu belirtti.