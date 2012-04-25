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Yaşam

Kamyonetten fırlayan lastik yayaya çarptı

Ordu'da komyonetten fırlayan lastik 62 yaşındaki Temel Tomakin'e çarptı

25 Nisan 2012 22:25

Ordu'da seyir halindeki bir kamyonetin fırlayan arka lastiği, kaldırımda yürüyen bir kadına çarptı.

Ordu'dan Samsun yönüne giden 62 yaşındaki Temel Tomakin yönetimindeki kamyonetin sağ arka lastiği, seyir halinde iken yerinden çıktı.
 
Fırlayan lastik, Yeni Mahalle'de kaldırımda yürüyen Melahat Patkavak'a (37) çarptı. Yaralanan Patkavak, 112 Acil Servis ekiplerince Özel Umut Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Hastane yetkilileri, yaralının sağ bacağının kırıldığını, vücudunun çeşitli yerlerinde de zedelenmeler olduğunu belirtti.

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