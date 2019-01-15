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Kamyonetten düşen saca çarpmamak isterken kaza yaptı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, otomobiliyle seyir halinde olan Selda Özer, önünde seyreden kamyonetin üzerinden düşen sac nedeniyle manevra yapınca bariyerlere çarptı

15 Ocak 2019 15:23

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, otomobiliyle seyir halinde olan Selda Özer, önünde seyreden kamyonetin üzerinden düşen sac nedeniyle manevra yapınca bariyerlere çarptı. Özer, kazada hafif yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde çevre yolunda meydana geldi. Selda Özel, kullandığı 59 YB 770 plakalı otomobil ile Edirne yönüne giderken önünde seyreden kamyonetin üzerinde bulunan demir sac yola düştü. Özel, saca çarpmamak için direksiyonu kırınca otomobilin hakimiyetini kaybederek, önce yolun sağındaki bariyerlere adından da ortadaki beton bariyerlere çarptı. Hafif yaralanan Selda Özer, panikle çıkamadığı otomobilin içinden yoldan geçenler tarafından çıkarıldı. Özel\'e ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu. Üzerinden sac düşen kamyonetin sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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