Kamyonetteki mandalinalar yola döküldü, trafik durdu

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ (DHA)- DENİZLİ\'de bir kamyonetten düşen onlarca kasadan yola saçılan mandalinalar, trafiğin 1 saat süre ile kapanmasına neden oldu. Sağlam mandalinaların toplanıp, belediye ekiplerinin temizlik yapmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Halden yüklediği mandalinaları, Dokuzkavaklar Mahallesi\'ndeki pazara götürmek için yola çıkan Mehmet Ata, bugün saat 14.00 sıralarında Anafartalar Mahallesi Zeybek Kavşağı\'na geldi. Kamyonetteki mandalina kasalarından bir kısmı, kayarak yola saçıldı. Kasalardaki mandalinaların bir bölümü zarar görürken, yol da trafiğe kapandı. Kamyonetini yolun sağına çeken Ata, etrafa saçılan mandalinaların bir bölümünü topladı.

Belediye ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından 1 saat boyunca duran trafik normal seyrine döndü.

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