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Kamyonette ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi

Ahmet KORKMAZ/TUT (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, polis tarafından durdurulan kamyonette ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirilirken, sürücü Mahmut G

28 Ocak 2018 18:46

Ahmet KORKMAZ/TUT (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Tut ilçesinde, polis tarafından durdurulan kamyonette ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirilirken, sürücü Mahmut G., gözaltına alındı.
Tut İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Mahmut G. yönetimindeki 33 DSM 46 plakalı kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan aramada, şoför koltuğunun altında, ruhsatsız tüfek ve tabanca ile 9 mm çapında tabanca, bu tabancaya ait MKE yapımı 14 mermi ve 20 dolu fişek ele geçirildi.
Ele geçirilen ruhsatsız silahlara el konulurken, sürücü Mahmut G. ise gözaltına alındı.

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