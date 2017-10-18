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Kamyonette hırsızlık yaptı, aracın sahibini aradığını iddia etti

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, çalışmaya gittiği sebze halindeki kamyonetin camını kıran ve aracın içindeki hırsızlık anları güvenlik kamerasına da yansıyan 28 yaşındaki Ferhat Ali A

18 Ekim 2017 17:14

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, çalışmaya gittiği sebze halindeki kamyonetin camını kıran ve aracın içindeki hırsızlık anları güvenlik kamerasına da yansıyan 28 yaşındaki Ferhat Ali A., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, \"Sahibini arıyordum. Hırsızlık yapmadım\" dedi. 
Olay, merkez Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi\'nde bulunan bir sebze halinde meydana geldi. Yusuf Soylu\'ya ait 31 PS 848 plakalı kamyonetin camını kırıp, içindeki 1000 lira, ruhsatlı tabanca ve bazı belgeleri çalan Ferhat Ali A, olay yerinden kaçtı. Soylu\'nun şikayetçi olması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan şüpheli ifadesinde, \"Hale, iş için gittim. O kamyonete yükleme yapılacaktık. Sahibini arıyordum. Hırsızlık yapmadım\" dedi. İşlemlerinin ardından sağlık kontrolüne çıkarılan Ferhat Ali A., adliyeye sevk edildi.

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