Kamyonetleri bozulunca gece sokakta kalan 16 kişilik aileye esnaf sahip çıktı (2)

AİLE, MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

İzmir\'den Adana\'ya giderken, Afyonkarahisar\'da kapalı kasa kamyoneti bozulan ve sokakta kalan 5’i çocuk 16 kişilik mevsimlik işçi aile, memleketleri Adana\'ya gönderildi. Afyonkarahisar Valiliği Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla ihtiyaçları giderilen aile, kamyonetin tamiratının 2-3 gün sürecek olması nedeniyle memleketlerine gitmek istedi. Bunun üzerine SYDV yetkilileri aileyi Adana\'ya göndermek için otobüs bileti aldı. Aile Afyonkarahisar Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde Adana otobüsüne binerek kentten ayrıldı. Terminal yönetimi de mağdur aileyle yakından ilgilenerek çeşitli ikramlarda bulundu.

‘AFYONKARAHİSAR ELİMİZDEN TUTTU’

Aileden Ramazan Dalaman, \"Afyonkarahisar halkımız, Valimiz ve Belediye Başkanımız bize kucak açarak yardımcı oldu. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bizlerin yolcu biletlerini kestirerek memleketimize gönderiyorlar. Hepsi de elimizden tuttu ve sahip çıktı. Hepsinden Allah razı olsun\" dedi.

‘BİZİ DONMAKTAN KURTARDILAR’

Yine aileden İsa Dalaman ise Afyonkarahisar\'da yaşadıkları mağduriyetten sonra halkın gösterdiği yardımseverlik örneğinden dolayı herkese teşekkür etti. Vatandaşların kendilerine çok yardımcı olduğunu aktaran Dalaman, \"Gece soğuktu ve donmaktan kurtulduk. Bütün ihtiyaçlarımız karşılandı ve geceyi sıcak bir yerde geçirdik. Başta Afyonkarahisar Valiliğimiz olmak üzere yardımsever bütün Afyonkarahisar halkına teşekkür ediyoruz\" diye konuştu.

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