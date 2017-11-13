Kamyonetle otomobil ile çarpıştı: 10 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN\'da, kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, bu gece Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 15\'inci kilometresinde meydana geldi. Murat Yücel yönetimindeki 02 DB 925 plakalı kamyonet, düğünden dönen Latif Yıldız\'ın kullandığı 06 GFG 51 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Murat Yücel ile araçlarda bulunan Abdullatif Yıldız, Fatih Yıldız, Feride Yıldız, Mustafa Boybaylar, Güler Boybaylar, Halime Yıldız, Abbas Boybaylar, Duran Boybaylar ve Tevhide Uguş yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Adıyaman\'daki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil serviste tedavilerine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürüyor.

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